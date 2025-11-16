Тюкавин высказался об уходе Карпина из «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию о возможном уходе Валерия Карпина из клуба.

«Как отреагировал на слухи об уходе Карпина? Да никак не реагировал. Валерий Георгиевич в сборной с нами каждый день был, думаю, он также не реагировал на это. На нас это никак не повлияло. Посмотрим, что будет в команде.

Верю ли я этим слухам? Нет, не верю», – сказал Тюкавин.