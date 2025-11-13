Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до такого уровня не дотягивает»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков с юмором высказался о возможности стать главным тренером московской команды.

«Легко возглавлю «Спартак». Если мы зайдем – хуже не будет. Мы им фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки, забегания, стеночки – все разложим по полочкам.

Станкович до такого уровня не дотягивает. Он, конечно, был великим футболистом, но у него в тренерстве сложности. Хотя состав у «Спартака» хороший – их нужно объединить.

И не надо подпускать к команде лишних людей. Когда возле команды все гладко и хорошо – сразу идут результаты», – заявил Глушаков.