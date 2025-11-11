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Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»

11 ноября 2025, 20:45
12

Бывший спартаковец Сергей Юран не против возглавить команду.

«Я много лет проработал и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом – возглавить «Спартак».

Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», – сказал Юран.

  • Юран в ноябре покинул турецкий «Серик».
  • «Спартак» сегодня уволил Деяна Станковича.
  • Команду в качестве врио возглавил Вадим Романов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей
Комментарии (12)
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Дубина
1762883250
начались прогазпромовские сплетни
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sochi-2013
1762883460
Съесть-то он съест, да кто ж ему даст... Ты чего добился, чтобы Спартак СОГЛАСИЛСЯ принять??? Он готов ...!!!
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VVM1964
1762883536
Не для тебя Станковича увольняли !!! - я надеюсь !...
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Тинез Розоп
1762883865
С дури могут и его…(не удивлюсь)
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FFR
1762883877
Нет, Юран-это большой риск, лучше Бердыева вызвать, он работает в азербайджанском Туране, думаю согласится.
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oyabun
1762884055
Нет, нет! Руководство Спартака ждёт когда свою кандидатуру предложит Царь. По мелочам не размениваемся. )
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k611
1762884325
Руководство только иностранцев рассматривает, так что Юран маловероятный вариант
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Цугундeр
1762884680
О! Это будет двадцатая тренерская должность в карьере..) Ещё и сыну подтянет.
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_Sasha_
1762885097
Нет спасибо!
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Рукаку
1762968832
Юран может биться только за доступ в алко отдел в Пятерочке, как в лучшие годы :) Если серьезно, зачем чушь всякую постить? Романцева еще предложите, чтобы совсем до абсурда дойти с желтушными статьями
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