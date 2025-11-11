Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»

Бывший спартаковец Сергей Юран не против возглавить команду.
«Я много лет проработал и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом – возглавить «Спартак».
Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», – сказал Юран.
- Юран в ноябре покинул турецкий «Серик».
- «Спартак» сегодня уволил Деяна Станковича.
- Команду в качестве врио возглавил Вадим Романов.
Источник: «Матч ТВ»