Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»

Бывший спартаковец Сергей Юран не против возглавить команду.

«Я много лет проработал и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом – возглавить «Спартак».

Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», – сказал Юран.