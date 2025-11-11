Тренер сборной Испании – о ситуации с Ямалем: «Я в шоке»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на исключение вингера Ламина Ямаля из состава национальной команды. Решение принимала Королевская федерация испанского футбола.

Ямаль прошел медицинскую процедуру без предварительного уведомления врачей сборной. В заключении, полученном ими позднее, содержалась рекомендация об отдыхе игрока в течение 7–10 дней.

«Я в шоке, я никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией. Я вообще не думаю, что это нормально.

Вы ничего не знаете, до вас не доходят никакие новости… И вдруг вам что-то рассказывают», – сказал де ла Фуэнте.