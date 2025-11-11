Ямаль пропустит матчи сборной Испании в ноябре – его исключили из состава по решению федерации

Королевская федерация испанского футбола (RFEF) сообщила, что вингер национальной команды Ламин Ямаль пропустит ближайшие матчи.
У сборной Испании запланированы матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией в Тбилиси 15 ноября и с Турцией в Севилье 18 ноября.
«Медицинская служба RFEF выражает своe удивление и обеспокоенность, узнав в 13:47 в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора национальной команды, что игрок Ламин Ямаль в то же утро прошeл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области лобка.
Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной команды. Подробности стали известны только из заключения, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась рекомендация врача об отдыхе в течение 7–10 дней.
Учитывая сложившуюся ситуацию, рассматривая здоровье, безопасность и благополучие игрока в качестве приоритета, RFEF приняла решение освободить спортсмена от текущего вызова в сборную.
Мы уверены в его успешном выздоровлении и желаем ему скорейшего и полного восстановления», – говорится в сообщении RFEF.
- Сборная Испании лидирует в отборочной группе E с 12 очками после 4 матчей.
- Отрыв команды от Турции за два тура до финиша отбора составляет 3 очка.
- Ямаль пропустил несколько матчей «Барселоны» в сентябре и октябре из-за проблем в области паха, но играл в последних встречах «блауграны».