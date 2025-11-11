Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста

Комментатор Константин Генич высказался о конфликте главного тренера «Спартака» с журналистом после матча с «Ахматом».

Сербский специалист был недоволен вопросами журналиста «Матч ТВ» Адама Ахмадова и обвинил сотрудника канала в провокации.

Ахматов после этого заявил, что мог бы жестко ответить Станковичу на улице.

«То, что было в Грозном, и опять после победного матча… Хм… Любой тренер – актeр. Вот это была какая-то актeрская игра, где он пошeл в атаку на журналиста. Без всякой провокации, там не было никакой провокации», – сказал Генич.