Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил, с кем из российских футболистов поехал бы в одном купе до Дальнего Востока.

– Кого бы взял в купе до Дальнего Востока – Андрея Аршавина или Артема Дзюбу?

– Дзюбу. Он более компанейский. С ним было бы повеселее. Аршавин – себе на уме. Надо попасть под его настроение.

Да, с Дзюбой до Дальнего Востока можно и *** получить. Можно и дать. С Дзюбой было смешно обсудить вообще все.