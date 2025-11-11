«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова ответил на претензии в ангажированности.

– У тебя был скандальный эфир после кубкового матча «Зенит» – «Динамо». Динамовское сообщество обвинило тебя в том, что ты отстаивал интересы «Зенита».

– Как мне надоело это все. Я работаю в этой индустрии 30 лет, и повторяется одна и та же история всегда. Просто меняются команды и недовольные. Сначала спартаковцы нападали на меня, что я за ЦСКА.

Дело не в «Зените». Судья принял два решения в этом матче. Я не виноват, что там играл «Зенит». Играл бы «Спартак», было бы то же самое. Мы это делаем, чтобы зрителю было интереснее разобраться в нюансах футбола и судейства. Мы разбираем спорные моменты. Мне все равно, что там думает чье-то сообщество.