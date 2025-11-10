Карпин объяснил отсутствие Захаряна и Мостового в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему не вызвал в национальную команду Арсена Захаряна и Андрея Мостового.

– Кого не ждeм на матчах с Чили и Перу?

– Не ждeм только Сильянова и Баринова. Баринов даже не приехал на сбор, Сильянов приехал, его обследовали и решили дать паузу, не рисковать – отправили в расположение клуба.

– Чего не хватает Захаряну, чтобы получить вызов в сборную?

– Ему надо больше играть. Одно дело – выходить на 25 минут на замену, другое – играть постоянно. Будет играть – возможно, был бы в окончательном списке, а не только в расширенном.

– Второй сбор пропускает Мостовой. Почему?

– Есть другие футболисты, которые хорошо себя проявляют: Садулаев, Глебов, тот же Головин, который играет на той же позиции. Есть Глушенков, Алексей Миранчук, Обляков.

Это конкуренция: на одни матчи вызываем одних, на другие – других. Абсолютно нормальная история.