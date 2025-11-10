Дзюба раскритиковал «Зенит»: «Проще всего – обвинить своих пацанов»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба недоволен отсутствием доверия к российским футболистам в «Зените».
– Скажи, у тебя поменялось мнение о том, что «Зенит» – клуб из Рио-де-Жанейро и прочее?
– Это провокационный вопрос. Ответ мы видим, играют два россиянина. Мы используем казаха Алипа, а по большому счету, стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе.
Жерсон только выздоровел – и сразу Мост сел. Видим, как Андрей Мостовой подходит на интервью и просто не радуется, а в подавленном состоянии.
Я думаю, это все очевидно. Проще всего – обвинить своих пацанов.
- «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ с 30 очками в 15 турах.
- Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год.
Источник: «Футбольный биги»