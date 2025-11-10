Введите ваш ник на сайте
Титов заявил, что Карпин сделает «Динамо» призером РПЛ

Вчера, 12:47
8

Бывший хавбек сборной России Егор Титов высказался о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

– Вопрос по Валерию Карпину. На ваш взгляд, удастся ли ему выправить ситуацию в «Динамо», или клубу нужно искать нового тренера?

– Я лично знаю Валерия Георгиевича, играл с ним, поэтому 100%, Карпин решит вопросы сам. Никого искать не надо.

Для болельщиков «Динамо» это, конечно, больная тема, тем более у меня есть очень много товарищей, которые болеют за «Динамо». Естественно, мне задают вопросы: а как, а что? Но ничего страшного не случилось.

Есть игра в короткую и длинную дистанцию. Если брать длинную, то Карпин вопрос решит, у меня нет никаких сомнений, то есть, команда будет в призeрах.

  • «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 17 очками после первого круга. Команда отстает от 3-го места на 13 очков.
  • Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Титов Егор Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1762769875
а куда спортак девать тогда?
Ответить
...уефан
1762771665
...Егорка, ты таблицу после 15-ти туров видел?...
Ответить
neim
1762772080
А Титова на опьянение давно проверяли ? )))
Ответить
нейтральныйкакникто
1762774087
А кто придумал , что Динамо должно в быть призёрах?Почему так много ожидают от них ? Есть какие то предпосылки?Два третьих места за последние четыре сезона - а в остальное время прозябание в середине таблицы!Тренеров и игроков меняют как перчатки и хотят ещё результатов?!?!
Ответить
Manilov
1762775594
Ну уж, если сам Егорий сказал, то и команду на поле выпускать не надо. Карпин сам всё решит.
Ответить
zigbert
1762784157
Легко сказать но пока у Динамо нет стабильности в игре. Выиграть могут у кого угодно да и проиграть могут кому угодно.
Ответить
