Титов заявил, что Карпин сделает «Динамо» призером РПЛ

Бывший хавбек сборной России Егор Титов высказался о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

– Вопрос по Валерию Карпину. На ваш взгляд, удастся ли ему выправить ситуацию в «Динамо», или клубу нужно искать нового тренера?

– Я лично знаю Валерия Георгиевича, играл с ним, поэтому 100%, Карпин решит вопросы сам. Никого искать не надо.

Для болельщиков «Динамо» это, конечно, больная тема, тем более у меня есть очень много товарищей, которые болеют за «Динамо». Естественно, мне задают вопросы: а как, а что? Но ничего страшного не случилось.

Есть игра в короткую и длинную дистанцию. Если брать длинную, то Карпин вопрос решит, у меня нет никаких сомнений, то есть, команда будет в призeрах.