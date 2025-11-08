АПЛ. «Арсенал» упустил победу над выходцем из Чемпионшипа (2:2)

«Арсенал» потерял очки в 11-м туре АПЛ. Лондонцы сыграли вничью с «Сандерлендом».
Выходцы из Чемпионшипа спаслись на 90+4 минуте благодаря голу Брайана Бробби. 1+1 оформил Даниэл Баллард.
«Арсенал» лидирует с семиочковым отрывом, но у ближайшего преследователя «Манчестер Сити» матч в запасе. «Сандерленд» занимает третье место.
Англия. Премьер-лига. 11 тур
Сандерленд - Арсенал - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Баллард, 36; 1:1 - Б. Сака, 54; 1:2 - Л. Троссард, 74; 2:2 - Б. Бробби, 90+4.
Источник: «Бомбардир»