Канчельскис определил виновного в кризисе «Динамо»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал кризис «Динамо».
По мнению тренера, причина в том, что Валерий Карпин совмещает посты в «Динамо» и сборной России.
«Думаю, «Динамо» было бы выше в турнирной таблице РПЛ, если бы Карпин не совмещал посты. Как ни крути, сконцентрироваться на двух таких вещах просто невозможно и неправильно. Если выбрать что-то одно, результат точно придет – команда ведь хорошая, состав не на такое место.
Ему нужно определиться, пока есть время, пока в клубе доверяют. Изначально это было неправильно – так сейчас нигде не делают», – сказал Канчельскис.
- «Динамо» занимает 10-е место.
- Следующий соперник – «Динамо Мх».
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.
Источник: «РБ Спорт»