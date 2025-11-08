Канчельскис определил виновного в кризисе «Динамо»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал кризис «Динамо».

По мнению тренера, причина в том, что Валерий Карпин совмещает посты в «Динамо» и сборной России.

«Думаю, «Динамо» было бы выше в турнирной таблице РПЛ, если бы Карпин не совмещал посты. Как ни крути, сконцентрироваться на двух таких вещах просто невозможно и неправильно. Если выбрать что-то одно, результат точно придет – команда ведь хорошая, состав не на такое место.

Ему нужно определиться, пока есть время, пока в клубе доверяют. Изначально это было неправильно – так сейчас нигде не делают», – сказал Канчельскис.