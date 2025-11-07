Рабинер – о нашумевшей речи Станковича: «Чистый театр»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о словах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Красно-белые накануне победили «Локомотив» (3:1) в Кубке. После игры сербский специалист заявил, что готов к отставке, он устал и хочет домой.

«Включаю Станиславского. «Не верю». По мне – чистый театр. Неестественной драматичности монолог и отказ от вопросов после первого классного матча команды за длительный период.

Моe мнение по поводу бессмысленности его пребывания в «Спартаке» после этой игры не изменилось. Эта команда должна так играть, повторяю, постоянно», – написал Рабинер.