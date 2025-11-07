Бубнов – об «Ахмате»: «Наркотик приняли черчесовский»

Александр Бубнов оценил игру «Ахмата» под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«Они были в кризисе, потом у них был всплеск, и сейчас опять они именно попадают в кризис. То есть они по большому счeту из него не выходили, а только приход Черчесова… Как говорят, тренер пришeл, на эмоциях, «наркотик» приняли черчесовский, а он сработал, и всe, и сейчас нужно снова этот «наркотик». А вот подействует?

Сейчас, я думаю, со «Спартаком» не пройдeт, как Лечи Садулаев сказал. Он [Черчесов] пришeл и сказал: «Мы «Зенит» обыграем». Сейчас он придeт: «Спартак обыграем». Уже вы так просто не обыграете, нужны аргументы», – сказал Бубнов.