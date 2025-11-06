Введите ваш ник на сайте
  Тюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»

Тюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»

Вчера, 19:50
6

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей реакции на перформанс зенитовских фанатов.

  • Перед кубковым матчем болельщики на «Газпром Арене» растянули баннер с надписью «Наш позор вам только снится».
  • Это ответ на известную кричалку: «Зенит» – позор российского футбола».

– Видели баннер болельщиков «Зенита»?

– Видел, просто посмеялся.

– Обидный.

– Почему обидный? Вообще, у «Зенита» веселые болельщики, было классно разминаться на половине поля, где «Вираж». Что-то кричат…

– Что? Переходи в «Зенит»?

– Да нет. На самом деле не очень красиво это было с их стороны, но я все в шутку перевел и смеялся.

Еще по теме:
Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России 12
Кержаков назвал двух лучших российских нападающих в данный момент 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (6)
Интерес
1762448435
Посмеялся и запиндюрил роскошный гол.Это лучший ответ на "шютку"...
Ответить
Artemka444
1762448448
Посмеялся он В конце сезона посмеемся!!
Ответить
Цугундeр
1762449593
Смеющаяся табуретка с ушами.. Прикольно.
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1762451802
хороший банер ,если Динамо позор только сниться, то зеня наяву- позор российского футбола
Ответить
