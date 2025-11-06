Тюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей реакции на перформанс зенитовских фанатов.

Перед кубковым матчем болельщики на «Газпром Арене» растянули баннер с надписью «Наш позор вам только снится».

Это ответ на известную кричалку: «Зенит» – позор российского футбола».

– Видели баннер болельщиков «Зенита»?

– Видел, просто посмеялся.

– Обидный.

– Почему обидный? Вообще, у «Зенита» веселые болельщики, было классно разминаться на половине поля, где «Вираж». Что-то кричат…

– Что? Переходи в «Зенит»?

– Да нет. На самом деле не очень красиво это было с их стороны, но я все в шутку перевел и смеялся.