Тюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей реакции на перформанс зенитовских фанатов.
- Перед кубковым матчем болельщики на «Газпром Арене» растянули баннер с надписью «Наш позор вам только снится».
- Это ответ на известную кричалку: «Зенит» – позор российского футбола».
– Видели баннер болельщиков «Зенита»?
– Видел, просто посмеялся.
– Обидный.
– Почему обидный? Вообще, у «Зенита» веселые болельщики, было классно разминаться на половине поля, где «Вираж». Что-то кричат…
– Что? Переходи в «Зенит»?
– Да нет. На самом деле не очень красиво это было с их стороны, но я все в шутку перевел и смеялся.
Источник: «РБ Спорт»