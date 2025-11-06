Введите ваш ник на сайте
В «Зените» сообщили о перестановках в руководстве

Вчера, 15:38
7

«Зенит» сообщил о назначении генерального директора «Газпром Арены». Им стала Виктория Кондратьева.

«Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами – от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также – опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций.

Сине-бело-голубые приветствуют Викторию Кондратьеву и желают успехов в новой должности», – говорится в сообщении «Зенита».

  • «Зенит» сегодня также объявил об уходе заместителя председателя правления по инфраструктуре Владимира Литвинова.
  • Он работал в клубе 18 лет.

У Орлова возникли претензии к Семаку за игру «Зенита» с «Динамо» 2
Семин не понимает формат Кубка: «Надо ли «Зениту» отыгрываться с «Динамо»? 1
Соболева предложили вернуть в «Спартак» 6
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Боцман59rus
1762433225
_ ну эта явно не через "гостепреимство"
Ответить
...уефан
1762433970
..."Вот, у меня знакомый, тоже учёный, у него три класса образования, так тот за пять минут червонец рисовал, от настоящего не отличить"(с)...
Ответить
FWSPM
1762434219
подельников медведева сливают
Ответить
Иван Петров 1986
1762434288
Ну теперь блохастые попрут.
Ответить
NewLife
1762434606
Лыжно-биатлонный комплекс на баклан арене - жесть)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1762437915
как там у Крылова: А вы, "друзья", как ни садитесь, все в музыканты не годитесь... ))) кстати, на мюллера глазами и улыбкой похожа ))))
Ответить
власик
1762445192
Наиболее важная должность для победы Зенита в чемпионате. А Семак по прежнему будет продолжать убивать команду своей бездарностью
Ответить
