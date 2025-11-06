В «Зените» сообщили о перестановках в руководстве

«Зенит» сообщил о назначении генерального директора «Газпром Арены». Им стала Виктория Кондратьева.

«Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами – от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также – опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций.

Сине-бело-голубые приветствуют Викторию Кондратьеву и желают успехов в новой должности», – говорится в сообщении «Зенита».