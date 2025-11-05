«Вот с такими дровами приходится»: Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов показал, где и с кем смотрел игру 4-го тура общего этапа ЛЧ между «Ливерпулем» и «Реалом».
- Мерсисайдцы дома победили со счетом 1:0.
- Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.
- Теперь у обеих команд по 9 очков после 4 туров Лиги чемпионов.
Хабиб во время матча решил проверить знания о футболе другого бойца Ислама Махачева.
– Вот сейчас смотрим «Реал» – «Ливерпуль». Человек, который про футбол что-то говорил… Кого знаешь? «Реаловских» троих назови.
– Четверых даже, наверное… Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка.
– Как зовут?
– Мбаппе.
– Одного защитника «Реала» назови».
– Марсело был хороший.
– Десять лет назад, брат. Вот с такими дровами приходится футбол смотреть.
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова