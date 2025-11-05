«Вот с такими дровами приходится»: Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов показал, где и с кем смотрел игру 4-го тура общего этапа ЛЧ между «Ливерпулем» и «Реалом».

Мерсисайдцы дома победили со счетом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.

Теперь у обеих команд по 9 очков после 4 туров Лиги чемпионов.

Хабиб во время матча решил проверить знания о футболе другого бойца Ислама Махачева.

– Вот сейчас смотрим «Реал» – «Ливерпуль». Человек, который про футбол что-то говорил… Кого знаешь? «Реаловских» троих назови.

– Четверых даже, наверное… Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка.

– Как зовут?

– Мбаппе.

– Одного защитника «Реала» назови».

– Марсело был хороший.

– Десять лет назад, брат. Вот с такими дровами приходится футбол смотреть.