Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча с «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Отличная игра против команды, которая проиграла лишь однажды в этом сезоне. А ведь мы могли сыграть даже лучше.

Еще одна победа над очень хорошей командой. Как и «Вилла», мадридцы сейчас в отличной форме. Это был отличный матч – думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Ребята приложили максимум усилий, чтобы не позволить им хозяйничать на нашей половине поля». – сказал Слот.