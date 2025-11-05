Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча с «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Отличная игра против команды, которая проиграла лишь однажды в этом сезоне. А ведь мы могли сыграть даже лучше.
Еще одна победа над очень хорошей командой. Как и «Вилла», мадридцы сейчас в отличной форме. Это был отличный матч – думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Ребята приложили максимум усилий, чтобы не позволить им хозяйничать на нашей половине поля». – сказал Слот.
- «Ливерпуль» занимает 6 место в общем этапе Лиги чемпионов после 4 туров.
- В следующем матче команда сыграет с ПСВ.
Источник: сайт УЕФА