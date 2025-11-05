Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером

Российский тренер Сергей Ташуев считает правильным решение «Зенита» заключить новое соглашение с Венделом.

Стороны продлили контракт до 2029 года.

Бразильскому полузащитнику повысили зарплату до 4,5 млн евро за сезон.

Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.

28-летний хавбек провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.

«Да, был период, что он хотел уйти из «Зенита». Но сегодня он в прекрасной форме, успокоился и спокойно играет. У него очень хорошие взаимодействия с Глушенковым. Это правильное решение клуба.

Качественный футболист, который поможет клубу в борьбе за золотые медали. Почувствовал себя снова комфортно. Наверное, отошeл психологически и ментально от каких-то проблем.

Не рискует ли «Зенит», что у Вендела снова начнутся капризы? Мы же все люди, и какие-то сбивающие факторы были. Мы же до конца не знаем.

За время моей работы футболисты с какими только вопросами не приходили пообщаться. Если я вам расскажу, вы смеяться будете, чем мне приходилось заниматься. Для прессы никогда не выносится это.

Бывает же, что дома проблемы, жена, ещe что-то, и это мешает работе. Говоришь себе: «Надоело всe!».Возможно, у Вендела был такой период. Думал уйти или не уйти, а потом нормально всe.

Думаю, «Зенит» не рискует, и он ещe поможет команде. Он же хороший футболист», – сказал Ташуев.