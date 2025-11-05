Губерниев определил трех главных претендентов на победу в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев составил свою тройку фаворитов чемпионской гонки РПЛ.

«Не считаю, что «Зенит» – главный фаворит в борьбе за чемпионство. Нельзя сбрасывать со счетов «Краснодар» и ЦСКА.

Петербуржцы сейчас находят себя, их можно представить как корабль, который выходит на крейсерскую скорость.

Нельзя забывать про айсберги, подводные рифы, пиратов – армейских или краснодарских», – сказал Губерниев.