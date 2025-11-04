Введите ваш ник на сайте
  • Роналду высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед»: «Они идут не той дорогой»

Роналду высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед»: «Они идут не той дорогой»

Вчера, 18:27
2

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду по-прежнему недоволен происходящим в «Манчестер Юнайтед».

  • Португалец покинул клуб в 2022 году после публичной критики в адрес «МЮ».
  • Спустя три года он снова дал интервью Пирсу Моргану, в котором высказался о проблемах «Юнайтед».
  • Роналду выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год: 346 матчей, 145 голов, 64 ассиста.

«Я опечален нынешним состоянием клуба. Им нужно слушать образованных людей, чтобы создать фундамент для будущего.

Сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет структуры. Надеюсь, в будущем это изменится, ведь у клуба потрясающий потенциал. Это один из самых важных клубов за последние 100 лет.

Конечно, я слежу за результатами команды, ведь играл там очень много лет, выиграл 12-13-14 титулов, Лигу чемпионов, «Золотой мяч». «Манчестер Юнайтед» до сих пор в моем сердце. Я люблю этот клуб.

Но надо быть честными и сказать: слушайте, они идут не той дорогой. Необходимо меняться. И, по моему мнению, речь не только о тренере и игроках», – сказал Роналду.

Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1762276878
Правильно, еще и в болельщиках, одна половина беженцы, другая половина го..секи
Ответить
САНЁК17
1762283063
Правильно сказал, на самом деле кто идет по правильном дороге ,то идет дальше и выше а мю по неправильным путям ползут
Ответить
