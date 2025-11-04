Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1).

«Краснодар» – молодцы, победили «Спартак». Хотя я думал, что будет ничья.

«Спартак» в этом сезоне будет бороться за четвeртое-пятое, может быть, за третье место. Это было понятно ещe в начале чемпионата. Не знаю, что им нужно, чтобы бороться за первое.

Это лучше узнать у руководства, чего они хотят. Уверен, что такой великий клуб, как «Спартак», не должен довольствоваться четвeртым-пятым местом.

Не понимаю, когда радуются даже третьему. Это отговорка – сейчас ничего не даeт. «Спартак» пока не готов бороться за чемпионство», – сказал Канчельскис.