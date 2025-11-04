Генич: «Все знают, что по Станковичу вопрос решен»

Комментатор Константин Генич высказался о перспективах Деяна Станковича в «Спартаке». По его словам, сербский специалист будет уволен.

«Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает всe его окружение, знают внутри «Спартака». Все знают, что по Станковичу вопрос решeн», – сказал Генич.