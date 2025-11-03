Совет от Дивеева, как не стать жертвой похищения

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал неудавшееся похищение игрока «Зенита» Андрея Мостового.

В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.

Игроку удалось отбиться от нападавших.

Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.

«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить. Мне интересно – что в голове у людей, которые это делают?! По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно.

Мостовому не писал. Хочу увидеться в сборной и поговорить. Потому что по камерам – просто ужас! Как будто на улицу теперь нельзя выйти.

Стало страшно за жизнь? Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию», – сказал Дивеев.