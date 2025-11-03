Литвинов описал турнирную ситуацию «Спартака» одним прилагательным

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о турнирной ситуации.

В 14-м туре «Спартак» уступил «Краснодару» (1:2).

Москвичи отстают от 1-го места на 10 очков.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– От первого места уже десять очков.

– Согласен, тяжeлая ситуация. Со своей стороны и со стороны ребят говорю, что все пытаются отдать всe. Ситуация тяжeлая, нужно выиграть несколько матчей подряд. У нас впереди сложный отрезок, но он может исправить многое.

Календарь тяжeлый, много игр с командами, которые выше нас в таблице. Надеюсь, заберeм там очки. Матчей ещe много, любая команда может претендовать.