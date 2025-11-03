Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин – об удалении Мелкадзе: «ВАР сходит с ума, это катастрофа»

Лапочкин – об удалении Мелкадзе: «ВАР сходит с ума, это катастрофа»

Сегодня, 09:35
5

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура против «Балтики» (0:2).

«Я не понимаю. Этот момент – шок, катастрофа с судейской точки зрения.

Мы видим непонимание арбитрами РПЛ биомеханики движений, футбола. Мелкадзе контролирует мяч, игрок «Балтики» с двух ног прыгает в него. Мелкадзе делает обычный шаг и случайно совершает наступ. Абсолютно случайный наступ. Он не делает никаких дополнительных движений и просто продолжает игру.

Да, это мужской вид спорта, тут иногда бывают стыки. Игрок «Балтики» сам является инициатором контакта. А Мелказде ничего не нарушил.

Но здесь ВАР сходит с ума и зовет арбитра. После чего следует удаление. Просто шок, я не понимаю этого удаления вообще», – сказал Лапочкин.

  • В поле судил петербуржец Иван Абросимов.
  • Мелкадзе пропустит матч 15-го тура против родного «Спартака».
  • Георгий вернулся в «Ахмат» зимой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Мелкадзе Георгий Лапочкин Сергей
MaxRnD
1762155586
То не ВАР с ума сходит, а охреневают от безнаказанности и глупости те, кто за ним сидит
pasha-ansh@mail.ru
1762159001
да когда уже закончится этот ВАРовский безпридел, трактуют правила как им выгодно
Интерес
1762159045
Это не поганое ВАРево сходит с ума, это их "внедрители "в футбол корыстны. Когда эпизод с "Ростовым" смотрят почти 15 минут, а РФС(РПЛ) говорит, что сложный эпизод,который пришлось долго и тщательно просматривать(видимо,камер не хватило, и смартфоны болельщиков анализировали!),чтобы "выявить истину", то что это значит? Это значит, что есть определённая цель(в данном случае-найти основания для отмены гола "Ростова"), а всё остальное подчинено ей. С чем я и поздравляю разочарованных любителей гаджетов, без которых в жизни и футболе "просто невозможно обойтись". p.s. И не говорите,оппоненты, что это только у нас, убогих. Сколько "пострадавших сторон" на благословенном Западе , и не в последних чинах, критикуют это пошлое нововведение.Ну если вы способны увидеть и услышать.
FWSPM
1762159129
удаление конечно липовое тут и говорить неочем
