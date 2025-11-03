Лапочкин – об удалении Мелкадзе: «ВАР сходит с ума, это катастрофа»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура против «Балтики» (0:2).

«Я не понимаю. Этот момент – шок, катастрофа с судейской точки зрения.

Мы видим непонимание арбитрами РПЛ биомеханики движений, футбола. Мелкадзе контролирует мяч, игрок «Балтики» с двух ног прыгает в него. Мелкадзе делает обычный шаг и случайно совершает наступ. Абсолютно случайный наступ. Он не делает никаких дополнительных движений и просто продолжает игру.

Да, это мужской вид спорта, тут иногда бывают стыки. Игрок «Балтики» сам является инициатором контакта. А Мелказде ничего не нарушил.

Но здесь ВАР сходит с ума и зовет арбитра. После чего следует удаление. Просто шок, я не понимаю этого удаления вообще», – сказал Лапочкин.