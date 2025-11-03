«Хуже не будет»: «Спартаку» предложили инновационную замену Станковичу

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от игры 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:1).

«Когда тренер в большинстве матчей делает замены в перерыве, то, по-моему, гораздо проще заменить тренера.

«Краснодар» выиграл у «Спартака» за явным преимуществом. И «Краснодару» было бы обидно, если выводы по матчу мы сведем к проколам Станковича. Но сказать по «Краснодару» что-то новое очень сложно. Это выстроенная команда с легко угадываемым составом и понятными принципами.

А вот «Спартак» выбором состава и ролей игроков – это снова повод пожать плечами. Барко в первом тайме стал вингером и всякую игру в центре поля «Спартак» потерял. В перерыве Станкович взялся решить эту проблему. Но всплыла другая, более системная. «Спартак» очень плохо выходит в атаку от вратаря – у них это просто не отработано. А значит, мы снова поворачиваем голову к Деяну и вопрошаем: чем вы там на тренировках занимаетесь? Похоже, вопрос этот стал риторическим.

Гол «Спартака» и их штурм в конце – маленький бонус в уже испорченном вечере. Честное слово, «Спартаку» стоит поучаствовать в инновационном эксперименте и назначить главным тренером… искусственный интеллект. Хуже не будет.

Два удаления у «Краснодара», а всего четыре футболиста под бан на следующий матч с «Балтикой» – горькое послевкусие от победы. Но тут «Краснодар» виноват только сам. «Балтика», кстати, потеряв четверых основных игроков на сегодняшний матч с «Ахматом», тем не менее, убедительно победила», – написал Журавель.