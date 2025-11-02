Реакция Мостового на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

У «Краснодара» было 2 удаления.

«Спартак» остался на 6-м месте.

На следующей неделе москвичи сыграют с «Локомотивом» и «Ахматом».

«Я думал, что «Спартак» не проиграет. Но в чем силен «Краснодар»? Иностранцами, а конкретно Кордобой. Не зря его признали в прошлом сезоне лучшим игроком лиги. Он это лишний раз и доказал.

Возможное увольнение Станковича? «Спартак» самая обсуждаемая команда в нашей стране. Я не придаю этому значение. Мне не кажется, что в «Спартаке» нужны изменения», – сказал Мостовой.