Жерсон прокомментировал неудавшееся похищение Мостового

Полузащитник «Зенита» Жерсон дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Очень сложный матч, но команда отлично справилась. Мы провели отличную игру и одержали великолепную победу. Отдельно хочу отметить Андрея Мостового, который забил «Локомотиву». Очень рад за него, учитывая, что с ним случилось.

Когда он рассказал об этом, я ответил, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что всe обошлось и с ним ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование. Красивое», – сказал Жерсон.