Жерсон прокомментировал неудавшееся похищение Мостового

Полузащитник «Зенита» Жерсон дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).
«Очень сложный матч, но команда отлично справилась. Мы провели отличную игру и одержали великолепную победу. Отдельно хочу отметить Андрея Мостового, который забил «Локомотиву». Очень рад за него, учитывая, что с ним случилось.
Когда он рассказал об этом, я ответил, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что всe обошлось и с ним ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование. Красивое», – сказал Жерсон.
- В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.
- Игроку удалось отбиться от нападавших.
- Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.
Источник: Metaratings