РПЛ. «Акрон» без Дзюбы удержал гостевую победу над «Ростовом» (1:0)

«Акрон» в 14-м туре РПЛ обыграл на выезде «Ростов». Хватило гола Беншимоля с пенальти.
С 77-й минуты ростовчане были в меньшинстве после удаления Роналдо.
У «Акрона» из-за травмы матч пропускал нападающий Артем Дзюба.
«Акрон» покинул зону переходных матчей, отправив туда «Крылья Советов». «Ростов» занимает десятую строчку.
Россия. Премьер-лига. 14 тур
Ростов - Акрон - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Беншимоль, 79 (с пенальти).
Удаления: Роналдо, 78 (вторая ж.к) - нет.
