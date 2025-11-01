РПЛ. «Акрон» без Дзюбы удержал гостевую победу над «Ростовом» (1:0)

«Акрон» в 14-м туре РПЛ обыграл на выезде «Ростов». Хватило гола Беншимоля с пенальти.

С 77-й минуты ростовчане были в меньшинстве после удаления Роналдо.

У «Акрона» из-за травмы матч пропускал нападающий Артем Дзюба.

«Акрон» покинул зону переходных матчей, отправив туда «Крылья Советов». «Ростов» занимает десятую строчку.