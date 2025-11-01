Ташуев объяснил, за счет чего «Локомотив» может победить «Зенит»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив».
«Локомотив» сегодня структурирован в игре и очень неудобен для «Зенита». Не удивлюсь, если «Зенит» сыграет в три центральных защитника. У «Локомотива» переходные фазы высокого уровня. Переключение скоростей, доставка мяча в свободное пространство и реализация этих моментов. «Зениту» придется поломать голову над тем, как сыграть против этого «Локомотива».
Группа атаки у «Зенита» разнообразная. В прошлом туре вообще играли без нападающего. Этот матч будет тренерской дуэлью. Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит», – сказал Ташуев.
- Игра пройдет сегодня и начнется в 20:15 мск.
- «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 27 очками после 13 туров. «Зенит» идет 4-м с 26 баллами.
Источник: «Матч ТВ»