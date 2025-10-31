Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»

Сегодня, 20:58
23

ЦСКА дома выиграл у «Пари НН» со счетом 2:0 в матче 14-го тура РПЛ.

В первом тайме у москвичей отличился Иван Обляков, реализовавший пенальти на 40-й минуте. После перерыва второй мяч у хозяев во встрече забил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

Красно-синие сейчас вышли на 1-е место в РПЛ с 30 очками. Нижегородцы замыкают турнирную таблицу с 7 баллами в активе. Безвыигрышная серия «Пари НН» в чемпионате России достигла 6 матчей подряд.

Россия. Премьер-лига. 14 тур
ЦСКА - Пари НН - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Обляков, 40 (с пенальти); 2:0 - М. Кисляк, 82.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Пари НН ЦСКА
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761933964
Надо же-второй тайм выиграли! Мусаев -долг в два мяча, Глебов-два мяча(надо ему мозги вправлять, что надо и пасы голевые раздавать). Но ощущение,что на пределе сил, осталось.И опять травмы, хотя Алер-потеря чисто номинальная..
Ответить
slavа0508
1761934376
С победой армейцев !!!Однако надо догонять ...
Ответить
...уефан
1761934435
...А парижане шпилили неплохо, Жаль ошибались слишком много. Коням - успех, НН - почёт. И тем, и тем игра в зачёт...
Ответить
АЛЕКС 58
1761934467
С победой !Но сколько загубленных моментов !
Ответить
brаtskij
1761934569
Три бревна продать Алерандро, Мусаева и Шуманского и всё чётко будет. Армейцев с Победой!!!
Ответить
insider_retro
1761935014
Пари огрызался... У армейцев, кроме тех, кто мучился, были заметны Глебов и Кисляк... Мусаев в творческо-голевом кризисе... ЦСКА с победой!
Ответить
Cleaner
1761935476
ЦСКА - ЧЕМПИОН! На сегодняшний вечер однозначно.)))))))
Ответить
jerry093
1761935608
напы как всегда, стабильный НОЛЬ
Ответить
Snek
1761935650
С победой! Подскажите когда этот пешкоговнофутбол закончится? Начинали же сезон нормально, чего там они сейчас в *опу раненные стали?
Ответить
jerry093
1761936163
игра напов, как очень хороших артистов, играющих роль клоунов. всегда забавно куда пульнет мячик человечек
Ответить
Главные новости
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
21:45
3
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
20:58
23
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
20:42
3
ФотоИгроки «Спартака» проехали на метро в годовщину знаменитого матча с «Интером»
19:50
7
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
14
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»
18:55
1
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
18:33
2
Все новости
Все новости
Григорян раскритиковал Карасева за назначение пенальти в матче ЦСКА – «Пари НН»
22:01
1
Экс-гендиректор «Спартака» сравнил уровень Карпина и Талалаева
21:40
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
20:57
Комментатор «Матч ТВ» потроллил Okko после нового контракта на трансляцию РПЛ
20:20
4
ФотоВ «Зените» определили лучшего игрока октября – это россиянин
20:02
1
Смородская пояснила «Динамо», как поступить с Карпиным
19:35
3
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
14
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Романцев отреагировал на слова Кокорина о зарплатах российских футболистов
18:44
Семин сказал, чего не хватает Соболеву, чтобы заиграть в «Зените»
18:18
2
Бевеев из «Балтики» заинтересовал московский клуб
18:06
3
Зенитовец Луис Энрике определил самого талантливого российского футболиста
17:56
1
Генич спрогнозировал, как «Спартак» сыграет с «Краснодаром»
17:31
18
Петржела: «Личка подошел бы «Спартаку», но есть нюанс»
17:17
2
Комментарий «Матч ТВ» о заключении многомиллиардного контракта с РПЛ
17:05
2
Романцев оценил перепалку Карпина с министром спорта России
16:38
3
Экс-тренер «Спартака»: «ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши»
16:16
33
Президент РПЛ прокомментировал новый контракт с «Матч ТВ»
15:52
Ташуев – об игре «Спартака»: «Будто в тарелку наливают сразу два супа»
15:43
7
Заявление РПЛ о новом контракте с «Матч ТВ»
15:15
7
Агент Хлусевича отреагировал на новость о желании игрока покинуть «Спартак»
15:00
Станковича назвали «хитрожопым»: «Хотя сейчас все такие»
14:28
15
«Матч ТВ» потратит рекордную сумму на новый контракт с РПЛ
14:14
2
Луис Энрике сравнил Семака и Анчелотти
13:50
2
Шнуров рассказал, от чего отвык при болении за «Зенит»
13:30
1
Бубнов сказал, будет ли «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
13:28
4
Стало известно, кто будет транслировать матчи РПЛ со следующего сезона
13:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 