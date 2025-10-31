РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»

ЦСКА дома выиграл у «Пари НН» со счетом 2:0 в матче 14-го тура РПЛ.

В первом тайме у москвичей отличился Иван Обляков, реализовавший пенальти на 40-й минуте. После перерыва второй мяч у хозяев во встрече забил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

Красно-синие сейчас вышли на 1-е место в РПЛ с 30 очками. Нижегородцы замыкают турнирную таблицу с 7 баллами в активе. Безвыигрышная серия «Пари НН» в чемпионате России достигла 6 матчей подряд.