  • Главная
  • Новости
  • Ташуев – об игре «Спартака»: «Будто в тарелку наливают сразу два супа»

Ташуев – об игре «Спартака»: «Будто в тарелку наливают сразу два супа»

Сегодня, 15:43
7

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре «Спартака» при Деяне Станковиче.

«Станкович не определился со стилем игры. Тренерский штаб явно недопонимает, что они вообще хотят в футболе. То так играют, то так.

С «Оренбургом» крен был на забегание латералей на фланг и последующую подачу. Так и забили. Но одно и то же, нет ничего другого. Разнообразных и креативных атак нет, не могут накружить соперника, чтобы он не понимал, откуда приходит атака.

Даже Барко стал действовать как полуфланговый футболист, когда он занимал позицию «десятки», игра была явно разнообразнее.

Вот вы варите суп, для этого используются четкие ингредиенты, но есть нюансики – пересолил, не хватило перца. И ты поправляешь вкус. А здесь такое ощущение, что в тарелку наливают сразу два супа», – заявил Ташуев.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
  • Следующий соперник – «Краснодар» (2 ноября, 19:30 мск).

Ташуев сказал, как выступила бы сборная СССР в 2025 году 10
Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет» 7
Ташуев: «Сафонов очень много сделал для нашего футбола»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1761915642
...похоже, голодает дед - тарелки.., супы.., наливают...
Ответить
Интерес
1761915919
Просто у них два набора ампул без маркировки-"озверин" и его антидот.Уколят в правильной последовательности-один результат, не угадают-непредсказуемый.
Ответить
NewLife
1761917283
Ташуй - один из попугаев РБ Спорта. Это заметно.
Ответить
Bez Imeni
1761919265
скоро в Спартак позовут
Ответить
subbotaspartak
1761919566
Окрошка...
Ответить
АЛЕКС 58
1761922487
Иди вари супы,не бегай по клубам в поиске работы
Ответить
Цугундeр
1761922988
Харчо..
Ответить
