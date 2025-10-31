Ташуев – об игре «Спартака»: «Будто в тарелку наливают сразу два супа»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре «Спартака» при Деяне Станковиче.

«Станкович не определился со стилем игры. Тренерский штаб явно недопонимает, что они вообще хотят в футболе. То так играют, то так.

С «Оренбургом» крен был на забегание латералей на фланг и последующую подачу. Так и забили. Но одно и то же, нет ничего другого. Разнообразных и креативных атак нет, не могут накружить соперника, чтобы он не понимал, откуда приходит атака.

Даже Барко стал действовать как полуфланговый футболист, когда он занимал позицию «десятки», игра была явно разнообразнее.

Вот вы варите суп, для этого используются четкие ингредиенты, но есть нюансики – пересолил, не хватило перца. И ты поправляешь вкус. А здесь такое ощущение, что в тарелку наливают сразу два супа», – заявил Ташуев.