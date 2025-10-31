Экс-игрок сборной России задолжал налоговой почти 22 миллиона рублей

Федеральня налоговая служба выставила счeт экс-форварду сборной России Павлу Погребняку 21,7 миллиона рублей. Если в ближайшее время он не погасит задолженность, ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.

Сообщается, что Погребняк владеет 10% компании «Облсклад», которая предоставляет услуги по складированию и хранению. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год составила 239,4 миллиона рублей. Кроме него, у фирмы ещe восемь совладельцев.

В прошлом году ФНС пять раз блокировала счета пиар-фирмы Марии Погребняк – бывшей жены Павла.