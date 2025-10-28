Мостовой оценил перспективы Соболева в «Зените»

Александр Мостовой высказался о том, что форвард «Зенита» Александр Соболев стал получать меньше игрового времени.

«Никто не знает, есть ли смысл Соболеву сидеть и ждать. Много было примеров, когда футболисты переходили в «Зенит», сидели там в запасе, но становились чемпионами, или куда-то уходили, про них забывали.

Соболев знал, на что шeл. В «Зените» Гонду, Кассьерра сидят в запасе. На поле выходит 11 футболистов и 15 в запасе. Если ты сильнее – ты играешь», – заявил Мостовой.