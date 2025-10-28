Введите ваш ник на сайте
Канчельскис объяснил деградацию российского футбола после распада СССР

28 октября, 19:19
21

Андрей Канчельскис порассуждал о проблемах отечественного футбола, сравнив периоды СССР и современной России.

– У нас Стрельцов в 18 лет уже играл за сборную СССР. Раньше в 20 лет уже уезжали играть в Европу. Хорошие у нас футболисты были в то время. Я вот в 22 года уже играл в основном составе «Манчестер Юнайтед».

А у нас сейчас в 22-23 считаются молодыми и перспективными. И счастье, если этот футболист играет в какой-нибудь хорошей команде, как «Локомотив» или «Спартак». Вот таких ребят сейчас считают перспективными.

Ну какой же это перспективный? Ребят, вы на что равняетесь? На кого? Посмотрите, в Европе люди в 18-20 лет уже Лигу чемпионов и чемпионаты мира выигрывают.

Хотя на это равняться не нужно. Равняться нужно на того же Стрельцова, хотя сейчас, наверное, его многие даже не знают. Но он в таком юном возрасте уже был в основе сборной СССР и выигрывал Олимпиаду. Это же о чeм-то говорит.

– А где тогда наш футбол не туда свернул? Почему сейчас не так, как раньше?

– Всe очень просто. После распада СССР у нас пропали традиции, система и идеи. Как бы плохо не говорили про те времена. Тогда это всe было.

Раньше мы выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, занимали призовые места, выигрывали юношеские и юниорские крупные турниры. И это было до 90-го года.

После этого посмотрите на наш чемпионат. На международной арене успехов добились только «Зенит» и ЦСКА. О каком прогрессе мы тогда говорим?

Мы всe профукали, всe потеряли. Наращивать и нагонять это всe будет очень тяжело. На это понадобится немало времени.

72 года у нас была единая система, а сейчас всe в разнобой. Раньше вот было три главных принципа: система, идея, традиции. А сейчас у нас лебедь, рак и щука, как в басне Крылова.

Вот у меня такое мнение. Я так вижу ситуацию. Кто-то может со мной быть не согласен.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Канчельскис Андрей
Комментарии (21)
рылы
1761669788
"выигрывали юношеские и юниорские турниры" недавно зенит U-18 сгонял на турнир в бразилию, вынес там всех (палмейрас, атлетико, коринтианс), и в финале ещё прихлопнул сборную россии. звучит дико, но так и было.
Ответить
...уефан
1761669997
...ну, чё ты ноешь и брюзжишь!?...
Ответить
timon2401
1761671564
Сказал бы проще…раньше тренировались все кто хотел и отбирались действительно лучшие, а с 2000х обеспеченные а играют за кого агенты больше откатов дадут…
Ответить
Цугундeр
1761671620
"Герои вчерашних дней, Это герои вчерашних дней. Давайте будем снисходительны, К героям вчерашних дней..."( иноагентская (С))
Ответить
andr45
1761672497
С каких это пор «Спартак» стал для Канчельскиса «хорошей командой»?)) Совсем у этого англичанина крыша поехала(
Ответить
Вжыхъ
1761681763
Бабло победило зло;) При этом не сказать, что в СССР футболисты бедствовали... Отношение и приоритеты были другие. Я вот давно не встречал рассуждений футболистов о том, что нам надо сделать то и это и тогда мы повысим свой уровень, зато про драки в кофеманиях всяких регулярно слышно...
Ответить
Vitaga
1761684853
раньше блатных не было. играли те кто на самом деле был лучшим. сейчас покупают места в команде. и как не странно еще игроки платят тренерам чтоб на поле выйти. действительно бабло сломало систему. это временное явление как и в других событиях в стране. со временем всё наладится. пока же потерянное поколение и беспросветное для нашего футбола.пожтому и везут пачками всяких латиносов и прочих
Ответить
нейтральныйкакникто
1761703868
Андрюха не обьяснил ,а просто побрюзжал !!!Это можно было сказать о всем спорте ! А так , вполне с ним согласен!
Ответить
нейтральныйкакникто
1761704078
Приводит пример Стрельцова! Но кто знает , что было бы , если он не словил ЗВЕЗДУ,может не было бы уголовки и .....
Ответить
cska1948
1761722351
"...Раньше мы выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, занимали призовые места, выигрывали юношеские и юниорские крупные турниры. И это было до 90-го года..." -------------- Всё правильно! Как стали появляться легионеры, российский футбол стал деградировать. Отпала необходимость готовить своих молодых игроков. В российском футболе был взят курс на покупку готовых забугорных игроков. Вот и имеем то, что имеем. Точнее, не имеем приличного российского футбола. А про ленивых паспортистов нам сказки рассказывают те, кто на легионерах зарабатывает.
Ответить
