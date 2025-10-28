Введите ваш ник на сайте
Канчельскис ответил, был бы Соболев основным форвардом в «Спартаке»

28 октября, 14:38
11

Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Футболист решает: может, он не хочет уходить, и ему комфортно в «Зените», не играя, получать зарплату и всe. Вопрос в том, какое у самого Соболева желание.

Футболисту надо играть, но кто-то едет играть в Европу, а кто-то – в Саудовскую Аравию, есть разница.

Соболев же ушeл из «Спартака», а там был бы основным игроком, играл бы сто процентов«, – заявил Канчельскис.

  • В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
  • «Спартак» продал форварда за 10 млн евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1761653416
Да он был в Спартаке, ты забыл что ль?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1761653729
Не уровень Зенита. Его потолок какой нибудь срамтак. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1761654080
Мужики сумлеваются, но думать не запрещено никому.
Ответить
subbotaspartak
1761654396
В зените он опустился на дно.... не.... на днище.....
Ответить
R_a_i_n
1761654794
Сидел бы на лавке за Угальде и Ливаем 100 процентов.
Ответить
FWSPM
1761655900
Снайпер Соболев там где он должен быть и радует нас своей яркой игрой
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761656342
СОБОЛЕВ жирный .лентяй и провокатор
Ответить
Good_win_ФКСМ
1761662536
дельфин - отломаный ломоть... он в Спартаке даром не нужен... пусть доит и дальше бом.жарню.
Ответить
