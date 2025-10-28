Канчельскис ответил, был бы Соболев основным форвардом в «Спартаке»

Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.
«Футболист решает: может, он не хочет уходить, и ему комфортно в «Зените», не играя, получать зарплату и всe. Вопрос в том, какое у самого Соболева желание.
Футболисту надо играть, но кто-то едет играть в Европу, а кто-то – в Саудовскую Аравию, есть разница.
Соболев же ушeл из «Спартака», а там был бы основным игроком, играл бы сто процентов«, – заявил Канчельскис.
- В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
- «Спартак» продал форварда за 10 млн евро.
