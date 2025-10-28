Гурцкая раскрыл ситуацию со Станковичем внутри «Спартака»

«Спартак» не собирается увольнять в ближайшее время Деяна Станковича. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.
– Смотри, вот я тебе так скажу. Расскажу разговоры изнутри «Спартака». Такое впечатление, что прошeл некий цунами или ураган и сейчас абсолютное затишье – Станкович тренер «Спартака».
– То есть всe, замену не ищут?
– По крайней мере публично они еe не ищут больше.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет уволить Станковича и назначить на его место Луиса Гарсию.
- Команда занимает 6 место в РПЛ после 13 туров.
Источник: «Это футбол, брат»