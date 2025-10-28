Введите ваш ник на сайте
Гурцкая раскрыл ситуацию со Станковичем внутри «Спартака»

28 октября, 12:26
9

«Спартак» не собирается увольнять в ближайшее время Деяна Станковича. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

– Смотри, вот я тебе так скажу. Расскажу разговоры изнутри «Спартака». Такое впечатление, что прошeл некий цунами или ураган и сейчас абсолютное затишье – Станкович тренер «Спартака».

– То есть всe, замену не ищут?

– По крайней мере публично они еe не ищут больше.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет уволить Станковича и назначить на его место Луиса Гарсию.
  • Команда занимает 6 место в РПЛ после 13 туров.

Источник: «Это футбол, брат»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1761645798
Хорошая новость. Засветила перспектива на проводы хряков в пердив. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1761649143
конечно ищут но лишний шум тут никчему
Ответить
andr45
1761650126
У Газпрома явно с деньгами совсем худо( Даже большим начальникам приходится признать, что бесконечно воровать «народное достояние» не получается(( Приходится урезать денежку на злробную антиспартаковскую кампанию. Бедный Губерниев, которому с горя приходится на поклон к Бузовой идти, жирному Говневичу впору более узкие новые порты шить, более узкие, Гурцкой на панель выходить, авось найдутся любители жиробасов. Да и прочим жизнь медом не покажется)
Ответить
neim
1761653223
Так зачем увольнять ? Спартак вроде как выиграл недавно у кого-то, а по сему он чемпион ! )))
Ответить
Каратель помойников
1761654263
Никто и не искал,это всякие обиженки пытались что то выдумать,лишь бы попиарится,где там Васька инвалид?в "ночлежке" под боярку новые инструкции получает от газ-гряз-срач медиа
Ответить
Интерес
1761654781
В каждой нашей команде перед сезоном уже есть список тренеров на замену.Только мы не знаем,как и "кандидаты".
Ответить
subbotaspartak
1761654794
Откуда она что знает?
Ответить
andr45
1761719686
БОРЗЫКИН «Станковича уволят в сентябре» БОРЗЫКИН 23 авг 25 «Как стало известно «СЭ», на ближайшем заседании совета директоров московского «Спартака», которое состоится в понедельник, 6 октября, будет принято решение об увольнении главного тренера команды Деяна Станковича» СЭ 6.10.25 БОМБАРДИР 19.10.25 «В среду, 22 октября, команду покинет Деян Станкович. На смену Станковичу придет испанец Луис Гарсия Пласа» БОМБАРДИР 19.10.25
Ответить
