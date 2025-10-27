Губерниев дал прогноз на будущее Карпина в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением, доработает ли Валерий Карпин в «Динамо» до конца сезона.

– Нет ощущения, что «Динамо» превращается в середняка РПЛ? Команду, условно, седьмого-восьмого места?

– Игра не идeт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам. Понятно, что уже часть чемпионата прошла, и, конечно, многие вправе были ожидать от сынов Карпина взрослой игры, но пока она подростковая.

Валерию Георгиевичу нужно быть чуть более подвижным, а он придерживается схемы, в которую верит, которую считает нужной, но современный футбол, современный спорт шире схем.

Я хочу пожелать «Динамо» подвижности, потому что если этой подвижности не будет, такой амплитуды и вариативности, тогда заканчивать чемпионат, я боюсь, будет другой тренер.