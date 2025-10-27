Введите ваш ник на сайте
Губерниев дал прогноз на будущее Карпина в «Динамо»

Вчера, 23:43
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением, доработает ли Валерий Карпин в «Динамо» до конца сезона.

– Нет ощущения, что «Динамо» превращается в середняка РПЛ? Команду, условно, седьмого-восьмого места?

– Игра не идeт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам. Понятно, что уже часть чемпионата прошла, и, конечно, многие вправе были ожидать от сынов Карпина взрослой игры, но пока она подростковая.

Валерию Георгиевичу нужно быть чуть более подвижным, а он придерживается схемы, в которую верит, которую считает нужной, но современный футбол, современный спорт шире схем.

Я хочу пожелать «Динамо» подвижности, потому что если этой подвижности не будет, такой амплитуды и вариативности, тогда заканчивать чемпионат, я боюсь, будет другой тренер.

  • «Динамо» опустилось на 9-е место в таблице РПЛ.
  • Карпин возглавил команду летом. Он параллельно тренирует сборную России.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
Интерес
1761598670
"Подвижность,вариативность,амплитуда"-цитата из программного труда проф.Губерниева "Три источника, три составные части футбола".
Ответить
Фердя
1761599521
Дурная голова!
Ответить
neim
1761600981
Скромный прогноз. Я бы его ещë месяц назад отправил обратно в Ростов без сожаления. Не уж то нужно быть слепым, или семи пядей во лбу, чтобы понять, что это вообще не тренер ?
Ответить
