Кержаков недоволен Соболевым: «Что-то не в порядке»

Сегодня, 21:57
4

Александр Кержаков поделился наблюдениями о поведении форварда «Зенита» Александра Соболева.

– После игры «Зенит»«Динамо» я остался на некоторое время, ждал брата. Те, кто не играл или принял мало участия в игре, выполняли легкую тренировку – несколько повторений выбеганий с центра поля до линии ворот.

Кто активнее всех выполнял эти упражнения? Тимощук и Эракович. Соболев демонстративно показывал свое отношение ко всему. Он медленно шел, не добегал 3-5 метров до линий. Было видно, что что-то не в порядке.

– Как быть в этой ситуации?

– Семак не может искусственно завести Соболева, чтобы он стал хорошо тренироваться и выкладываться, чтобы после игры он отрабатывал для себя, понимая, что в будущем это пригодится. А когда он делает так, то что хочет этим показать?

– Что даже когда он делает так, его не замечают.

– А в этом чемпионате вы видели в нем футболиста, который заметен?

  • В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761593266
не, ну у него бывают иногда нормальные матчи. вот недавно, не помню, с кем, он сделал дубль, и третий гол несправедливо отменили. ну а так чего от него хотеть? выше головы он не прыгнет. его брали на позицию дерева, чтобы в основном снимал верх, и иногда правой или левой корягой забивал. спартаку, например, он забил на открывашке, а это весомее, чем гол какому-нибудь оренбургу. короче, иногда от него польза есть.
Ответить
Taps
1761594128
В менты его отправить ...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761594682
ОН ЖИРНЫЙ.....
Ответить
Cleaner
1761595818
Соболев о Спартаке мечтает. Как ему там было хорошо. Как болельщики спартаковские за него горой были и почти что на руках носили! СПАРТАЧИ, может возьмете назад загрустившую звезду??????????????
Ответить
