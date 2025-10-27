Кержаков недоволен Соболевым: «Что-то не в порядке»

Александр Кержаков поделился наблюдениями о поведении форварда «Зенита» Александра Соболева.
– После игры «Зенит» – «Динамо» я остался на некоторое время, ждал брата. Те, кто не играл или принял мало участия в игре, выполняли легкую тренировку – несколько повторений выбеганий с центра поля до линии ворот.
Кто активнее всех выполнял эти упражнения? Тимощук и Эракович. Соболев демонстративно показывал свое отношение ко всему. Он медленно шел, не добегал 3-5 метров до линий. Было видно, что что-то не в порядке.
– Как быть в этой ситуации?
– Семак не может искусственно завести Соболева, чтобы он стал хорошо тренироваться и выкладываться, чтобы после игры он отрабатывал для себя, понимая, что в будущем это пригодится. А когда он делает так, то что хочет этим показать?
– Что даже когда он делает так, его не замечают.
– А в этом чемпионате вы видели в нем футболиста, который заметен?
- В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.