Похитители Мостового раскрыли цель преступления

Молодые люди, пытавшиеся похитить зенитовца Андрея Мостового, дают признательные показания.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция... Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой Сатанистом, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать», – сказал задержанный похититель на допросе.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули», – сказал другой преступник.