Семак объяснил, почему Соболев остался в запасе с «Динамо»

Александр Соболев не входит в число трех лучших нападающих «Зенита» в данный момент. Об этом сообщил после матча с «Динамо» главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

– Долго выбирали, кто будет центральным нападающим – Глушенков или Луис Энрике?

– Нет, долго не выбирал. Сразу решил так. Но опция поменять их по ходу матча была. Луис хорошо справился с задачей, сыграл полезно.

– Получается, Соболев сейчас не второй и не третий кандидат на позицию центрального нападающего?

– На сегодняшний день – да. Были моменты, когда он выходил в старте. Каждый играет исходя из состояния, который определяет тренерский штаб. Кто лучше готов – тот играет. Плюс важно, против кого играем. Если бы нужно было больше кроссов в штрафную, то тут бы, наверное, подошел Соболев. Когда надо играть за спину, то лучше в этом компоненте Лусиано.