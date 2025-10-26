Реакция Рабинера на победу «Зенита» над «Динамо»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (2:1).

У «Зенита» забили Андрей Мостовой, Густаво Мантуан. У «Динамо» отличился Бителло.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

«Динамо» занимает 9-ю строчку.

«Зенит» выиграл полностью по делу. У «Динамо» во втором тайме не было вообще никакой контригры, тогда как у хозяев моментов должно было хватить даже не на гол, а на два.

У Расулова может быть большое будущее. В эпизоде, когда ему повезло с офсайдом и отменой гола и красной, полетевшему за штрафную Курбану не хватило опыта, – но во всeм, что было в матче до того, парень был в большом порядке. Это решение Карпина – поставить его, а не Лещука – со взглядом в будущее я на 100 процентов поддерживаю.

А вот другого – решительно не понимаю. То, что он не выпустил Ульви Бабаева в стартовом составе, меня абсолютно не удивило – такой риск, увы, не в стилистике Валерия Георгиевича. На днях я так и прогнозировал. Хотя если бы Бабаев вышел в старте, а Тюкавин на свежачка на замену... Впрочем, тут можно только догадываться. Факт, что Костя результата не дал.

Но то, что Карпин не выпустил Бабаева даже на замену, при том что половину второго тайма «Динамо» проигрывало – вот этого я решительно понять не могу. Окишору он дал минуты, а Бабаеву – нет. После хет-трика в Кубке. Тут – просто без комментариев», – написал Рабинер.