Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

Единственный гол забил Манфред Угальде.

«Когда завершился первый тайм, то явно было много негатива в адрес команды и тренера, но это футбол, нужно дождаться завершения матча, а уже потом делать выводы. «Оренбург» ведь не просто так приезжает в Москву, им очки нужны, команда держалась. Понятно, что многим хочется, чтобы «Спартак» вышел на поле и забил спокойно три гола, но это футбол, так не всегда бывает.

Такие игры порой случаются. Не всегда же забивают много голов, как это было в недавнем поединке «Динамо» и «Локомотива», например. Но три очка – это три очка. Они не пахнут, как говорится. Три очка дают за победу над условным ЦСКА, как и за победу над условным «Оренбургом». Сейчас «Спартак» находится в четырех очках от первого места. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Мостовой.