Спартаковец Литвинов четко прояснил, возможен ли его трансфер в «Зенит»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов исключил трансфер в «Зенит» и любой другой российский клуб.

– В начале сентября ты продлил контракт со «Спартаком».

– Я в самом начале переговоров попросил агента, чтобы меня не отвлекали от футбола темой контракта. Сказал только, что хочу остаться и даже не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России. Не могу представить себя в футболке ни одного из них, кроме «Спартака». Только с ромбиком на груди.

Рад, что в итоге всех всe устроило. Для меня огромная честь, что руководство родного клуба посчитало меня достойным продолжать карьеру именно здесь.

Безмерно благодарен каждому человеку, который поучаствовал в моeм становлении как футболиста. В академии, в молодeжке, в «Спартаке-2», в основе.