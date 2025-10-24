Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева

Тренер Сергей Ташуев проанализировал игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, сформулировав секрет успеха.

«Когда лидер команды возвращается на поле, повышается уровень психологической устойчивости футболистов и партнeров по команде. Я по себе знаю, когда играл с ЦСКА со своими командами. Мы знали, что Акинфеев – столб, которому забить непросто. И даже нападающим говорил определeнные указания, чтобы были более концентрированными при ударе.

Потому что в воротах стоит вратарь, который очень хорошо читает игру. Он как удав, как будто зомбирует нападающих и не даeт им возможности пробить точные удары. Акинфеев – авторитет, который является мастером с большой буквы. Это чувствуется по взгляду и по его походке. Это, конечно, усиление для ЦСКА в матче с «Крыльями Советов», – сказал Ташуев.