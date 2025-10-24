Введите ваш ник на сайте
Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева

Сегодня, 12:26
1

Тренер Сергей Ташуев проанализировал игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, сформулировав секрет успеха.

«Когда лидер команды возвращается на поле, повышается уровень психологической устойчивости футболистов и партнeров по команде. Я по себе знаю, когда играл с ЦСКА со своими командами. Мы знали, что Акинфеев – столб, которому забить непросто. И даже нападающим говорил определeнные указания, чтобы были более концентрированными при ударе.

Потому что в воротах стоит вратарь, который очень хорошо читает игру. Он как удав, как будто зомбирует нападающих и не даeт им возможности пробить точные удары. Акинфеев – авторитет, который является мастером с большой буквы. Это чувствуется по взгляду и по его походке. Это, конечно, усиление для ЦСКА в матче с «Крыльями Советов», – сказал Ташуев.

  • 39-летний Акинфеев травмировался 5 октября.
  • Он подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в дерби со «Спартаком» (3:2).
  • Голкипер в ЦСКА с 2003 года.

Еще по теме:
В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка» 4
Названа дата возвращения Акинфеева в строй после травмы
Акинфеев рассказал о просьбе тренера ЦСКА Челестини 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Ташуев Сергей
Комментарии (1)
1761298896
Мы знаем.Оппоненты не согласны-просто "кривоногие форварды всегда попадают в него".
Главные новости
Семак ответил, стало ли «Динамо» слабее при Карпине
15:41
«Урал» выставил на продажу 50% акций: известна стоимость
15:30
1
Лидер «Барселоны» пропустит Эль Класико
15:15
Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна
15:00
4
Генич ответил, как повлияет на «Спартак» возвращение Станковича после дисквалификации
14:48
3
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:38
6
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела
14:14
9
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
13:57
9
Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ
13:15
3
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
12:45
14
Все новости
Где смотреть матч ЦСКА – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:29
Где смотреть матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:28
Два клуба РПЛ потребовали взыскать с обанкротившихся «Химок» более 100 миллионов рублей
14:28
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:26
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
13:57
9
Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ
13:15
3
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
12:45
14
Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева
12:26
1
Динамовец Нгамале назвал любимое русское матерное выражение
12:16
3
«Зенит» готовит трансфер нового бразильца – 8-го по счету
12:02
31
Два игрока «Зенита» точно не сыграют с «Динамо»
11:41
2
Спартаковец Солари оценил легендарный тарасовский борщ
11:25
7
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Оренбург»
10:53
11
Онопко объяснил, почему не становится главным тренером
10:27
3
Шпилевского не уволят из «Пари НН» даже в случае вылета из РПЛ
10:21
8-летний сын Соболева проводит сезон результативнее, чем отец
10:13
3
Тарханов определил матч 13-го тура РПЛ, где у одной команды 1-процентный шанс на очки
10:02
3
«Динамо» предлагает ввести в РПЛ необычный потолок зарплат
09:42
13
Лещук определил 2 клуба России с самой богатой историей, принизив «Зенит»
09:30
10
В «Акроне» объяснили, почему примут «Локомотив» в чужом регионе
09:20
3
Тренер «Ростова» Альба поделился впечатлениями от знакомства с губернатором Слюсарем
09:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 13-го тура РПЛ
09:00
6
Прогноз Онопко, выиграет ли Карпин РПЛ с «Динамо»
08:45
3
Аршавин аргументировал, почему Месси лучше Роналду
01:11
11
ФотоРеакция «Спартака» на золотую медаль Мельниковой на ЧМ по спортивной гимнастике
00:36
2
Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров
Вчера, 23:23
12
Лещук – о «Зените»: «Пусть боятся, что к ним едет «Динамо»
Вчера, 22:22
9
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»
Вчера, 22:10
16
