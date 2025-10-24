Ловчев – об обороне команды РПЛ: «Я вообще дурею, где набирают этих защитников?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко раскритиковал оборону «Оренбурга».

«Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 0:6 в FONBET Кубке России.

С 6-й минуты команда была вдесятером из-за удаления Ацамаза Ревазова.

«Просто безобразное удаление, честно говоря. Почему, когда идет длинная передача, вы (защитники) находитесь не в центре поля? Они находились на расстоянии 20 метров ближе к чужим воротам.

И длинная передача, соперник убегает. И потом – не трогай ты игрока. Еще один гол, когда с фланга промахнулся… Я вообще дурею. Как и где набирают этих защитников?» – сказал Ловчев.