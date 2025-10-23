Введите ваш ник на сайте
Лещук – о «Зените»: «Пусть боятся, что к ним едет «Динамо»

Вчера, 22:22
4

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».

– До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остается?

– Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Все может перевернуться.

– Вы на выходных будете играть в Питере.

Мы едем туда побеждать. А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.

– Вы не считаете «Зенит» явным фаворитом матча?

– Главный наш соперник – мы сами. Мы можем как обыграть кого угодно, так и проиграть кому угодно.

  • «Зенит» примет «Динамо» в воскресенье, 26 октября, в 17:30 мск.

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761249193
"У нас история больше, чем у них" ну тут как сказать. отчасти он прав, ведь зенит зарегистрирован в 1925. хотя, конечно, в петербурге уже в 1901г проводился полноценный чемпионат города, а в москве он начался только в 1909, если википедия не врёт. но сама суть куда важнее. динамо было создано в питере в 1922, если я ничего не путаю. и в 1923 был создан московский клон на базе питерского (ленинградского). в любом случае вам любой историк футбола (коим я точно не являюсь) подтвердит, что динамо изобрели в питере. а лещук позорный может смело идти на**й, над ним даже наша любимая заремба смеялась. вот здесь: https://bombardir.ru/news/74030
Ответить
mutabor0992
1761249509
Походу ему нужно шапочку регбийную,как у Чеха...Хотя не поможет.Там мозг напрочь отсутствует.
Ответить
Боцман59rus
1761249593
_ трёху получите и домой поедите
Ответить
Интерес
1761253124
Не смеши.С вашей обороной никакое нападение не спасёт.
Ответить
