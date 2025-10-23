Лещук – о «Зените»: «Пусть боятся, что к ним едет «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».

– До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остается?

– Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Все может перевернуться.

– Вы на выходных будете играть в Питере.

– Мы едем туда побеждать. А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.

– Вы не считаете «Зенит» явным фаворитом матча?

– Главный наш соперник – мы сами. Мы можем как обыграть кого угодно, так и проиграть кому угодно.