Лещук – о «Зените»: «Пусть боятся, что к ним едет «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».
– До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остается?
– Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Все может перевернуться.
– Вы на выходных будете играть в Питере.
– Мы едем туда побеждать. А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.
– Вы не считаете «Зенит» явным фаворитом матча?
– Главный наш соперник – мы сами. Мы можем как обыграть кого угодно, так и проиграть кому угодно.
- «Зенит» примет «Динамо» в воскресенье, 26 октября, в 17:30 мск.
Источник: «РБ Спорт»