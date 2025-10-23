Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»

Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»

Сегодня, 16:47
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал санкции США против «Лукойла».

Нефтегазовая компания более 20 лет курирует «Спартак».

«Санкции отражаются очень серьeзно на компаниях, тем более это нефть. Безусловно, так или иначе это скажется на «Спартаке».

Верю ли, что руководители клуба справятся с трудностями? Да, безусловно! Выгнать Станковича и взять другого тренера!

Несмотря на санкции, найти нормального тренера «Спартаку» Трамп помешать не может», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 19 очками в 12 турах.
  • Ожидалось, что на этой неделе клуб уволит Деяна Станковича и назначит вместо него Луиса Гарсию Пласу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1761227815
Клинический ид....т
Ответить
rash1959
1761228573
ой, дурааак!
Ответить
САДЫЧОК
1761228589
На самом деле Спартак в плане финансов пострадает со вчерашнего дня. Это будет не сразу-а постепенно.
Ответить
BarStep
1761229324
Афтор, а «высмеял» - это где здесь?
Ответить
СильныйМозг
1761230190
Кто знает, может Трамп, хочет стать тренером спартака?
Ответить
Интерес
1761230928
Просто перечень возможных действий руководства "СПартака" на фоне санкций.
Ответить
темирхан
1761232676
какие санкции? все это пыль в глаза.
Ответить
