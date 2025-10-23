Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал санкции США против «Лукойла».

Нефтегазовая компания более 20 лет курирует «Спартак».

«Санкции отражаются очень серьeзно на компаниях, тем более это нефть. Безусловно, так или иначе это скажется на «Спартаке».

Верю ли, что руководители клуба справятся с трудностями? Да, безусловно! Выгнать Станковича и взять другого тренера!

Несмотря на санкции, найти нормального тренера «Спартаку» Трамп помешать не может», – сказал Губерниев.